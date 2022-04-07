Песков выразил сожаление по решению исключить РФ из Совета по правам человека ООН

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о решении исключить Россию из Совета по правам человека ООН, передает ТАСС.

Песков: главная задача спецоперации – не допустить третью мировую войну

Проект резолюции был подготовлен из-за спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Документ поддержали 93 государства, против высказались 24 страны, ещё 58 воздержались.

Принятие резолюции означает, что Россия лишается права голоса и права выступать, но сохраняет место в Совете по правам человека ООН. При этом Генассамблея может пересмотреть решение «в случае необходимости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры