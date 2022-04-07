Песков выразил сожаление по решению исключить РФ из Совета по правам человека ООН
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о решении исключить Россию из Совета по правам человека ООН, передает ТАСС.
Проект резолюции был подготовлен из-за спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине. Документ поддержали 93 государства, против высказались 24 страны, ещё 58 воздержались.
Принятие резолюции означает, что Россия лишается права голоса и права выступать, но сохраняет место в Совете по правам человека ООН. При этом Генассамблея может пересмотреть решение «в случае необходимости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Песков выразил сожаление по решению исключить РФ из Совета по правам человека ООН
- Эстония прекращает выдачу рабочих виз гражданам России и Белоруссии
- Неизвестный в поезде напал на главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова
- Песков: главная задача спецоперации – не допустить третью мировую войну
- Мэр Мариуполя заявил о 5 тысячах погибших мирных жителях
- Губернатор Белгородской области предостерег от фейков об эвакуации
- Глава ЕК намерена посетить Киев 8 апреля
- СМИ: Финляндия может войти в НАТО уже в конце апреля
- Россия внесла в черный список 228 граждан Австралии
- Песков заявил о значительных потерях российской армии на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru