Песков: У России есть контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта
У России есть свои контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем эти контакты осуществлять и призываем все стороны к сдержанности», - отметил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, какие действия планирует предпринимать Москва в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Песков подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию. Он добавил, что Москва осуждает любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения.
Иран выпустил по Израилю вечером 1 октября порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). На видео в соцсетях видны падения ракет в разных районах страны. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран в свою очередь предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru