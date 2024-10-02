Песков: У России есть контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта

У России есть свои контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем эти контакты осуществлять и призываем все стороны к сдержанности», - отметил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, какие действия планирует предпринимать Москва в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.