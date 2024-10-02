Песков: У России есть контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта

У России есть свои контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем эти контакты осуществлять и призываем все стороны к сдержанности», - отметил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, какие действия планирует предпринимать Москва в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

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Песков подчеркнул, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию. Он добавил, что Москва осуждает любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения.

Иран выпустил по Израилю вечером 1 октября порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). На видео в соцсетях видны падения ракет в разных районах страны. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран в свою очередь предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Дмитрий ПесковИранИзраиль

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