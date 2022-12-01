Песков: тема обмена заключенных РФ и США требует тишины

Тема обмена заключенными между Россией и США может обсуждаться исключительно в тишине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не говорим об этом и всех призываем молчать на эту тему», — подчеркнул представитель Кремля.