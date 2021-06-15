Песков: Совместных документов по итогам саммита Россия-США не планируется
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не планируют подписания совместных документов по итогам переговоров, которые состоятся в Женеве 16 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Подписных [документов] не будет», — заявил представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Саммит Путина и Байдена пройдет в среду на вилле Ла Гранж в Женеве. Главы государств обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность и актуальные международные вопросы. По данным СМИ, переговоры начнутся в 13:15 по местному времени в узком составе, а в 14:30 перейдут в расширенный формат. Встреча рассчитана почти на пять часов, после саммита Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции.
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