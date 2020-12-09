Песков счел тяжелой ситуацию с парижскими договоренностями по Донбассу
Ситуация с выполнением парижских договоренностей по Донбассу тяжелая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Именно это, по словам представителя Кремля, мешает странам «Нормандского формата» двигаться вперед, пишет РИА Новости.
«Главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, как мы все знаем, невыполнение тех Парижских договоренностей», подчеркнул Песков, при этом, добавив, что «встреча ради встречи не нужна ником».
По его словам, именно по этой причине в ходе недавнего телефонного разговора президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель "решили активизировать работу на уровне помощников, чтобы нащупывать какие-то пути для выхода из этой ситуации".
А ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил украинского президента Владимира Зеленского и его команду в неспособности урегулировать ситуацию в Донбассе.
Власти страны не могут создать условия для разрешения конфликта, считает дипломат. Он отметил, что Киев продолжает проводить политику дискриминации этнических русских и русскоговорящих, что не отвечает нормам международного права.
Посол России также назвал условие для проведения очередного саммита «нормандской четверки». Подобная встреча будет уместна только после того, как Украина выполнит все решения, которые были приняты в рамках «Нормандского саммита» в Париже в 2019 году.
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