«Надежд мало»: Песков о продлении зерновой сделки

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что надежд у России на выполнение договоренностей по зерновой сделке до истечения срока не так много.

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По его словам, на сегодняшний день никакие договоренности по сделке не выполняются.

Пресс-секретарь президента сказал, что по поводу создания «дочки» Россельхозбанка для подключения SWIFT пока сообщить нечего.

Ранее стало известно, что Евросоюз может разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию и подключить ее к межбанковской системе SWIFT, чтобы сохранить зерновую сделку, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаЗерноДмитрий Песков

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