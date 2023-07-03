«Надежд мало»: Песков о продлении зерновой сделки

По его словам, на сегодняшний день никакие договоренности по сделке не выполняются.

Пресс-секретарь президента сказал, что по поводу создания «дочки» Россельхозбанка для подключения SWIFT пока сообщить нечего.

Ранее стало известно, что Евросоюз может разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию и подключить ее к межбанковской системе SWIFT, чтобы сохранить зерновую сделку, напоминает RT.

