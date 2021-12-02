Песков: Россия обеспокоена ситуацией на юго-востоке Украины

Ситуация на юго-востоке Украины опасная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что там «вот-вот может возобновиться гражданская война». По его словам, это очень беспокоит Россию.

При этом Песков подчеркнул, что Кремль должен принимать меры, обеспечивающие безопасность нашей страны.

Пресс-секретарь президента России опроверг информацию о том, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в беседе с Владимиром Путиным якобы попросила убрать российские войска в районе Восточной Украины. Песков заметил, что Россия имеет полное право перемещать войска внутри страны. По его словам, это «нормальная практика», которая является ответной реакцией на учения НАТО, и не должна никого беспокоить.

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Песков добавил, что Россия давно пытается «остудить горячие головы в Киеве», действия которых привели к образованию двух самопровозглашенных республик и к гражданской войне на Украине.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вооруженный конфликт России и Украины не начнется раньше середины января. При этом, по его словам, он может затронуть территории гораздо шире Донбасса.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ПутинВойнаУкраинаРоссияДмитрий Песков
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