Песков: Россия обеспокоена ситуацией на юго-востоке Украины

Ситуация на юго-востоке Украины опасная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что там «вот-вот может возобновиться гражданская война». По его словам, это очень беспокоит Россию.

При этом Песков подчеркнул, что Кремль должен принимать меры, обеспечивающие безопасность нашей страны.

Пресс-секретарь президента России опроверг информацию о том, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в беседе с Владимиром Путиным якобы попросила убрать российские войска в районе Восточной Украины. Песков заметил, что Россия имеет полное право перемещать войска внутри страны. По его словам, это «нормальная практика», которая является ответной реакцией на учения НАТО, и не должна никого беспокоить.