Песков: Россия никогда не двигалась к границам НАТО
Россия никогда не двигала свою военную инфраструктуру к границам НАТО. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя слова главы федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о якобы способности России напасть на страны НАТО к концу десятилетия, он указал, что процесс «всегда был наоборот»,
«Говорить о том, что российские войска представляют угрозу для стран альянса, абсолютно неправильно, нелогично и противоречит всему ходу истории», - заключил представитель Кремля.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что НАТО является главной угрозой для Европы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru