Комментируя слова главы федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о якобы способности России напасть на страны НАТО к концу десятилетия, он указал, что процесс «всегда был наоборот»,

«Говорить о том, что российские войска представляют угрозу для стран альянса, абсолютно неправильно, нелогично и противоречит всему ходу истории», - заключил представитель Кремля.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что НАТО является главной угрозой для Европы, сообщает RT.

