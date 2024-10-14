Песков: Россия никогда не двигалась к границам НАТО

Россия никогда не двигала свою военную инфраструктуру к границам НАТО. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сийярто: Вступление Украины в НАТО будет означать конфликт блока с Россией

Комментируя слова главы федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля о якобы способности России напасть на страны НАТО к концу десятилетия, он указал, что процесс «всегда был наоборот»,

«Говорить о том, что российские войска представляют угрозу для стран альянса, абсолютно неправильно, нелогично и противоречит всему ходу истории», - заключил представитель Кремля.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что НАТО является главной угрозой для Европы, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры