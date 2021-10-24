Песков: Россия минимизирует последствия сближения Украины и НАТО в случае продолжения

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано всё, что необходимо», — отметил Песков.

По словам официального представителя Кремля, усилия Москвы, которая всегда выступала за развитие отношений с НАТО, оказались тщетными.

«Агрессивная позиция НАТО — она никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО, они не способны скрыть истинное предназначение этого блока», — заявил Песков.

По его мнению, НАТО рассматривает Россию как противника, пишут «Известия».

«Поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что современная позиция НАТО может привести к краху системы международных отношений.

«У НАТО, большого западного мира, что бы ни происходило, всегда виновата Россия. Дальнейшее продолжение в том же духе означает смерть всей системы международных отношений. Мы близки, как никогда, к настоящему конфликту. Часы Судного дня Чикагского университета, которые отмеряют время до ядерной войны, показывают сейчас 100 секунд до полуночи. Это самое близкое положение стрелок часов за всю их историю. Я не хочу произносить суровое слово «война», но полагаю, что спровоцированные спорадические конфликты могут привести к серьёзному противостоянию.

Раз нет справедливости, закона, правосудия, то, конечно, нам надо выстраивать свою линию. Например, Евразийский суд по правам человека был бы неплохим ответом Западу», - подчеркнул политолог.

