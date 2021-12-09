Песков: РФ рассчитывает на поставку второй партии С-400 Турции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает поставить Турции вторую партию систем противоракетной обороны С-400. Об этом сообщает «Интерфакс».
Песков отметил, что существуют определенные договоренности с турецкой стороной. Он также подчеркнул, что системы являются оборонительными и не представляют угрозы для других стран.
В сентября текущего года президент Турции Тайип Эрдоган объяснил покупку С-400 у России. Он заявил, что Турция не приобретала бы С-400, если бы Вашингтон продал турецкой стороне систему противоракетной обороны Patriot.
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