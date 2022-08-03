Песков рассказал о встрече Путина и Шрёдера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично встретился в Москве с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в ходе встречи обсуждались разгорающийся в Европе энергетический кризис, а также гипотетическая возможность запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать «Северный поток — 2»... Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против использования газопровода «Северный поток — 2», так как его использование «не имеет разумного смысла», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Северный Поток-2КризисДмитрий ПесковВладимир ПутинГерхард Шредер
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