Песков рассказал о встрече Путина и Шрёдера

По его словам, в ходе встречи обсуждались разгорающийся в Европе энергетический кризис, а также гипотетическая возможность запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать «Северный поток — 2»... Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против использования газопровода «Северный поток — 2», так как его использование «не имеет разумного смысла», сообщает RT.

