Песков рассказал о встрече Путина и Шрёдера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично встретился в Москве с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, сообщает РИА Новости.
По его словам, в ходе встречи обсуждались разгорающийся в Европе энергетический кризис, а также гипотетическая возможность запуска газопровода «Северный поток — 2».
«Бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать «Северный поток — 2»... Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против использования газопровода «Северный поток — 2», так как его использование «не имеет разумного смысла», сообщает RT.
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