Лукашенко и Путин договорились закрыть проблемные вопросы по линии СБ к осени

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют к осени закрыть все проблемные вопросы по линии Советов безопасности двух стран и по темам правительства. Об этом белорусский лидер заявил в ходе совещания по международным вопросам, передает БЕЛТА.

Стратегия развития Союзного государства направлена на укрепление суверенитета России и Белоруссии

Лукашенко напомнил, что осенью в Минске в преддверии 25-летия Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии пройдут заседания Высшего государственного совета и Совета министров СГ.

«С президентом [РФ] мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы — и по линии Совбезов, и по темам правительства», — отметил глава республики.

Ранее Александр Лукашенко посетил Россию и встретился с Владимиром Путиным на острове Валаам, напоминает «Свободная пресса». Как ожидалось, президенты будут обсуждать вопросы развития отношений государств и продвижение союзных проектов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры