Лукашенко и Путин договорились закрыть проблемные вопросы по линии СБ к осени
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют к осени закрыть все проблемные вопросы по линии Советов безопасности двух стран и по темам правительства. Об этом белорусский лидер заявил в ходе совещания по международным вопросам, передает БЕЛТА.
Лукашенко напомнил, что осенью в Минске в преддверии 25-летия Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии пройдут заседания Высшего государственного совета и Совета министров СГ.
«С президентом [РФ] мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы — и по линии Совбезов, и по темам правительства», — отметил глава республики.
Ранее Александр Лукашенко посетил Россию и встретился с Владимиром Путиным на острове Валаам, напоминает «Свободная пресса». Как ожидалось, президенты будут обсуждать вопросы развития отношений государств и продвижение союзных проектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru