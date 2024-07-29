Лукашенко и Путин договорились закрыть проблемные вопросы по линии СБ к осени

Лукашенко напомнил, что осенью в Минске в преддверии 25-летия Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии пройдут заседания Высшего государственного совета и Совета министров СГ.

«С президентом [РФ] мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы — и по линии Совбезов, и по темам правительства», — отметил глава республики.

Ранее Александр Лукашенко посетил Россию и встретился с Владимиром Путиным на острове Валаам, напоминает «Свободная пресса». Как ожидалось, президенты будут обсуждать вопросы развития отношений государств и продвижение союзных проектов.

