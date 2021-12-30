Песков рассказал о темах, которые будут обсуждать Путин и Байден

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в предстоящем телефонном разговоре вернутся к обсуждению вопросов, которые были затронуты в предыдущей беседе, сообщает ТАСС.

Песков: Путину понравился онлайн-формат переговоров с Байденом

«Цель разговора очень понятная - продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора», - пояснил он.

Представитель Кремля добавил, что предложение проведения переговоров 30 декабря исходило от российского лидера.

Ранее Путин и Байден провели разговор по видеоконференцсвязи 7 декабря, сообщает RT. Главы государств обсуждали, в основном, Украину и двусторонние отношения.

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ФОТО: Скрин с видео
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