Песков: «Прямая линия» с Путиным состоится, но сроки пока неизвестны

«Прямая линия» с российским лидером Владимиром Путиным состоится, однако сроков ее проведения пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он отметил, что «прямая линия» по-прежнему на повестке дня, и этот формат является крайне востребованным.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства, сообщили, что Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию 21 февраля. Президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко заявлял в разговоре с НСН, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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