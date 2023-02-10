Песков: «Прямая линия» с Путиным состоится, но сроки пока неизвестны
«Прямая линия» с российским лидером Владимиром Путиным состоится, однако сроков ее проведения пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что «прямая линия» по-прежнему на повестке дня, и этот формат является крайне востребованным.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства, сообщили, что Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию 21 февраля. Президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко заявлял в разговоре с НСН, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике.
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