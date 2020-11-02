Песков прокомментировал высказывание муфтия Чечни о французах

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков в связи с высказываниями муфтия Чечни о французах заявил, что все должны находиться в рамках законов РФ, а действия, представляющие угрозу для иностранцев в России, равно как и для российских граждан, недопустимы.

Ранее муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев назвал действия президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что страна не откажется от свободы слова и не будет запрещать карикатуры на пророка Мухаммеда, «атакой на ислам».