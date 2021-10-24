Песков прокомментировал речь Путина на Валдайском форуме

«Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью (Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году – прим. НСН). В свое время суть мюнхенской речи не поняли - она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации», - сказал Песков.

По словам Пескова, смысл речи Путина на «Валдае» сводился к тому, что «мы не собираемся никого учить и не учите нас».

«Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», - добавил официальный представитель Кремля.

Напомним, на «Валдае» Путин выступил на заседании Валдайского форума, где в том числе раскритиковал ряд подходов западных стран, отмечает RT. Глава государства заявил, что мир находится в условиях цивилизационного кризиса, а существующая модель капитализма исчерпала себя. Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия руководствуется принципами консерватизма, назвав это наиболее разумной линией поведения, напоминает Ura.ru.

