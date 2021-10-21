Песков анонсировал «объемную и интересную» речь Путина на Валдайском форуме
21 октября 202112:38
Президент России Владимир Путин выступит с речью перед участниками международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Выступление достаточно объемное и интересное», — уточнил представитель Кремля.
Планируется, что президент выступит с речью в 17:00.
Ранее сообщалось, что в четверг Путин очно выступит на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+36 339 / сут.
Умерли
227 тыс.+1 036 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 895 / сут.
- Вузы Москвы с 28 октября перейдут на дистанционный режим
- Подмосковье вслед за столицей вводит новые COVID-ограничения
- Песков анонсировал «объемную и интересную» речь Путина на Валдайском форуме
- Собянин посоветовал москвичам с пользой провести нерабочие дни
- Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября
- В России зафиксирован рекорд увольнений с крупных и средних предприятий
- Суд отклонил первый иск КПРФ по электронному голосованию на выборах в Госдуму
- В МИД России предупредили о последствиях вступления Украины в НАТО
- В России подтвердили еще 1036 смертей от COVID-19 за сутки
- Минпросвещения введет каникулы в российских школах с 30 октября по 7 ноября
21 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru