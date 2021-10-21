Песков анонсировал «объемную и интересную» речь Путина на Валдайском форуме

Президент России Владимир Путин выступит с речью перед участниками международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Выступление достаточно объемное и интересное», — уточнил представитель Кремля.

Планируется, что президент выступит с речью в 17:00.

Ранее сообщалось, что в четверг Путин очно выступит на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВалдайВладимир Путин
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