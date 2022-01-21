Песков призвал депутатов не допустить роста напряжённости в Донбассе при обсуждении ЛНР и ДНР
Авторы инициативы об обращении к президенту России с просьбой признать самопровозглашённые Луганскую и Донецкую народные республики не должны пытаться зарабатывать политические очки на этой ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что ситуация в регионе «настолько напряжённая и чувствительная», что очень важно «избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряжённости».
Саму инициативу Песков комментировать в очередной раз отказался. Он призвал дождаться, когда этот вопрос рассмотрят в Госдуме, передает RT.
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. После этого спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что на следующей неделе пройдут консультации с главами фракций по обсуждению проекта постановления.
Экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия «заплатит» войной за признание республик Донбасса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,0 млн+49 513 / сут.
Умерли
325 тыс.+692 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 719 / сут.
- Путин заявил, что Киев продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений
- Участникам откровенной фотосессии у мечети Москвы предъявлены обвинения
- В Евросоюзе задумались о введении обязательной вакцинации от коронавируса
- Прирост числа заболевших COVID-19 в Москве бьёт рекорды
- Бутина обвинила Блинкена в попытке «расшатать ситуацию» в России
- Песков призвал депутатов не допустить роста напряжённости в Донбассе при обсуждении ЛНР и ДНР
- Песков не исключил перенос послания Путина Федеральному собранию
- Рок-певец Meat Loaf умер в США
- В Кремле отметили важность приглашения представителей Донбасса к переговорам по урегулированию в регионе
- В России зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-19 за всю пандемию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru