Песков призвал депутатов не допустить роста напряжённости в Донбассе при обсуждении ЛНР и ДНР

Авторы инициативы об обращении к президенту России с просьбой признать самопровозглашённые Луганскую и Донецкую народные республики не должны пытаться зарабатывать политические очки на этой ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ситуация в регионе «настолько напряжённая и чувствительная», что очень важно «избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряжённости».