Песков призвал депутатов не допустить роста напряжённости в Донбассе при обсуждении ЛНР и ДНР

Авторы инициативы об обращении к президенту России с просьбой признать самопровозглашённые Луганскую и Донецкую народные республики не должны пытаться зарабатывать политические очки на этой ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ситуация в регионе «настолько напряжённая и чувствительная», что очень важно «избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряжённости».

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Саму инициативу Песков комментировать в очередной раз отказался. Он призвал дождаться, когда этот вопрос рассмотрят в Госдуме, передает RT.

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. После этого спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что на следующей неделе пройдут консультации с главами фракций по обсуждению проекта постановления.

Экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия «заплатит» войной за признание республик Донбасса.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЛНРДНРДмитрий Песков
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