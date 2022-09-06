Песков: Позитивных изменений после избрания Трасс премьером Британии ждать не приходится

«Честно говоря, если судить по заявлениям госпожи Трасс в отношении нашей страны в бытность министра иностранных дел, кандидата на пост, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Накануне Трасс была избрана главой британского правительства, напоминает Ura.ru. В ходе голосования действующий министр иностранных дел обошла своего оппонента, экс-министра финансов Риши Сунака: Трасс поддержали более 80 тысяч членов Консервативной партии, пишет RT.

