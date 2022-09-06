Песков: Позитивных изменений после избрания Трасс премьером Британии ждать не приходится
Позитивных изменений в отношениях Великобритании с Россией в связи с назначением нового премьер-министра — главы британского МИД Лиз Трасс — ждать не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Честно говоря, если судить по заявлениям госпожи Трасс в отношении нашей страны в бытность министра иностранных дел, кандидата на пост, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Накануне Трасс была избрана главой британского правительства, напоминает Ura.ru. В ходе голосования действующий министр иностранных дел обошла своего оппонента, экс-министра финансов Риши Сунака: Трасс поддержали более 80 тысяч членов Консервативной партии, пишет RT.
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