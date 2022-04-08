Песков подтвердил намерение Путина и Лукашенко встретиться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко действительно намерены встретиться в ближайшее время, сообщает ТАСС.

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«Действительно, такая встреча планируется, она будет скоро», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Он не стал раскрывать подробности, указав лишь, что вся информация будет своевременно предоставлена.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПереговорыДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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