Песков подтвердил двустороннюю встречу Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запланировано общение Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.
По его словам, кроме этого состоится двусторонняя встреча глав государств, оба мероприятия пройдут в один день.
«Это будет и то, и другое», - подчеркнул представитель Кремля, пообещав своевременно сообщить о дате.
Ранее личная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла 12 апреля на космодроме «Восточный», главы государств общались почти три часа.
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