Песков подтвердил двустороннюю встречу Путина и Лукашенко

По его словам, кроме этого состоится двусторонняя встреча глав государств, оба мероприятия пройдут в один день.

«Это будет и то, и другое», - подчеркнул представитель Кремля, пообещав своевременно сообщить о дате.

Ранее личная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла 12 апреля на космодроме «Восточный», главы государств общались почти три часа.

