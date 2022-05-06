Песков подтвердил двустороннюю встречу Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запланировано общение Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

Кремль: Путин провел разговор с Лукашенко

По его словам, кроме этого состоится двусторонняя встреча глав государств, оба мероприятия пройдут в один день.

«Это будет и то, и другое», - подчеркнул представитель Кремля, пообещав своевременно сообщить о дате.

Ранее личная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла 12 апреля на космодроме «Восточный», главы государств общались почти три часа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПереговорыБелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры