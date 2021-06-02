Песков отверг политику в уголовном преследовании Гудкова

Следственные действия в отношении российского оппозиционера Дмитрия Гудкова не связаны с политической составляющей. Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, каким образом данная ситуация отразится на инвестиционном климате в стране, особенно в дни проведения Петербургского международного экономического форума.

По словам представителя Кремля, на инвестиционном климате эти обстоятельства не скажутся. Песков отметил, что обвинения, которые предъявляются Гудкову, не имеют никакого отношения к политике. Кроме того, всё это не входит в компетенцию президентской администрации, утверждал Песков, переадресовав вопросы в силовые структуры.

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Ранее Дмитрий Гудков стал фигурантом уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом. Оппозиционер отправлен в изолятор временного содержания на Петровке, 38 в Москве.

Вместе с Гудковым подозреваемой проходит его тётка Ирина Ермилова. Речь идет о долге за съем подвального помещения компанией, директором которой была родственница политика. Фирма должна была создать учебный центр, но в итоге обанкротилась и не ведет никакую деятельность уже больше пяти лет. По словам отца оппозиционера, экс-депутата

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоДмитрий ГудковПесков
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