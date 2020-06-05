Телеграм борется за чистоту Норильска, Навального, G7

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Несколько человек, в том числе общественные деятели и артисты, снялись в ролике и выступили за поправки к Конституции. Среди этих людей были ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и врач-кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия. Это не помешало Алексею Навальному назвать всех снявшихся в ролике «холуями» и «предателями».

«Мюсли вслух» не понимают, как можно было такое сказать:

«Навальный обозвал 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны "продажным холуем", "позором страны" и "человеком без совести" – за участие в ролике о Конституции. Нам кажется, чтобы вот так обругать старика, воевавшего за Родину, надо самому не иметь ни грана совести».

«Сергей "Zergulio" Колясников» считает, что ничего другого от Навального ожидать не стоило, но есть вопросы к другим людям:

«Леша Навальный продолжает пробивать горизонты гнусности и подлости. Вопросы тут даже не к нему, к Навальному давно никаких вопросов нет. Просто и логично, раз Леша Навальный существует, значит, заказы свои он получает. Удивительно, какая высокопоставленная падаль эти заказы продолжает размещать. Уверен, рано или поздно это мы тоже узнаем».

«Ortega» констатирует, что фанаты Навального ничего ужасного в его поступке не видят:

«Поклонники Навального это, как правило, люди в состоянии религиозного экстаза, и единственное к чему они восприимчивы, пока экстаз не развеялся – это к своему сакральному аттрактору. То есть лично к Навальному – который чего бы ни сделал, останется непогрешим. Но мы-то давно уже не в экстазе, и даже не в аффекте, пожилые скептические меланхолики. Поэтому нам интересно другое: насколько оно вообще нормально, называть ветерана войны "продажным холуем", особенно со стороны платного блогера Навального, только на том основании, что мнение ветерана не совпадает с идеологическими установками платного блогера».

«Fantastic Plastic Machine» отмечает, что Навальный пытается травить вообще всех, кто с ним не согласен:

«Навальный меж тем решил собрать полное либеральное бинго. Ветерана обгадили, знаменитого кардиохирурга тоже, кто еще? А давайте-ка теперь потравим барышень. Ручками Соболь в твиттере прыгнул на певицу А-Студио Кэти Топурию, которая имела неосторожность написать, что пойдет на голосование по поправкам в Конституцию. Не за, не против – просто пойдет. Есть такое право у человека? Оказывается, что нет. И вот так у них все. Да, у нас будут свободнейшие в мире выборы – только сначала проведем люстрации, и никто из нынешних политических элит не сможет в них участвовать. Да, у нас будет офигительная свобода слова – только ничего против генерального курса партии писать там будет нельзя. Да, мы будем уважать права каждого гражданина – только если мы будем с ними не согласны, мы будем смешивать их с говном. Из Алексея Анатолий бы отличный Цукерберг получился – будь он хоть немного поумнее».

«Товарищ майор» напоминает, что об экстремистских наклонностях Навального известно давно:

«Если кто не в курсе, роман Навального с экстремизмом начался не с защиты реабилитаторов нацизма и не с фразочек фаната стриптиза Волкова о том, что "кто-то стал прикалываться и загрузил фотографию Гитлера". Навальный игрался с радикальной идеологией еще до того, как его посты в ЖЖ стали попадать в топ Яндекса (если кто не понял, это означает в начале нулевых). Еще не имея внушительного бюста, он призывал стрелять в представителей кавказских народностей из огнестрела, когда ему это было удобно. В 2010х он ходил на русские марши с популистским лозунгом "хватит кормить Кавказ", стыдливо оправдываясь, что если б он не посадил Тесака Марцинкевича по 282 статье, тот бы все равно сел за какие-нибудь побои. Когда за экстремизм стали привлекать активней, Навальный варежку прикрыл, и разговоры на межнац-тематику подутихли. Теперь, когда 282 статью смягчили, Леша в очередной раз пытается запрыгнуть на любимую тему. Тем более подрастает поколение, не помнящее о том, как Алексей кинул подростков, которым обещал по 10 тысяч евро за задержание в 2017. Значит, ему снова есть куда сеять свой популизм, паразитируя на праворадикальной теме».

