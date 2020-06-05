Телеграм борется за чистоту Норильска, Навального, G7
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Назначена дата голосования по конституционным поправкам
Владимир Путин на совещании с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию объявил дату проведения общероссийского голосования. Оно состоится 1 июля, этот день будет выходным. Позже в Центризбиркоме сообщили, что досрочное голосование начнется уже 25 июня, чтобы растянуть процедуру во времени и не допустить скопления людей на избирательных участках. Голосование пройдет при повышенных мерах эпидемиологической безопасности.
«ОКОЛОКРЕМЛЯ» пишет о зарубежном опыте голосования при соблюдении аналогичных мер:
«Несмотря на излишнюю театральность правил безопасности при голосовании (показывать паспорт из рук, измерять температуру при входе, повсеместно умываться антисептиком и т.д.), отсутствуют реальные причины, которые бы мешали проведению волеизъявления. Достаточно вспомнить кейс Южной Кореи, где парламентские выборы провели без эксцессов еще в апреле месяце, в самый разгар пандемии».
«Темник» комментирует процедуру предстоящего голосования:
«Как мы и предполагали, расширены возможности для досрочного голосования – больше причин, больше мест для его организации. Кроме того, при выдаче бюллетеня не будут запрашивать номер и серию паспорта – достаточно подписи. А все избирательные комиссии должны руководствоваться требованиями законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. В новых нормах заметно стремление стейкхолдеров голосования обеспечить явку и безопасность граждан. Динамика нормотворчества отражала стремление к компромиссу между этими целями. Заметим и другой любопытный момент. Эксклюзивность голосования, отдельные правила для него – все это создает пространство для электоральных экспериментов. Не исключено, что отдельные элементы всероссийского плебисцита однажды мигрируют в обычные выборы».
«Кремлёвская прачка» считает, что процедура голосования в определенных Центризбиркомом условиях будет максимально прозрачной:
«Проведение голосования по поправкам в Конституцию в условиях новых мер, в том числе, принимаемых из-за эпидемиологической ситуации, повышает уровень прозрачности процесса голосования. В частности, вопрос касается доступа на участки наблюдателей, которые будут присутствовать на всех стадиях и способах голосования. Общественная палата не будет фильтровать наблюдателей, а ЦИК дает возможность записаться для наблюдения и контроля всем. При этом, учитывая небольшое единовременное количество людей на участках, наблюдателям проще будет контролировать малые группы и каждое действие посетителей, чем когда на участках толпы и легко затеряться. Основной целью властей является повышение явки, чем можно объяснить пролонгированность голосования на 7 дней. Ведь низкий уровень явки в данном случае обусловлен наиболее нетипичным периодом для голосования – летом, когда традиционно большинство граждан находятся в отпуске».
«Натан вернулся» пишет о новой для России практике – повсеместной организации избирательных участков вне помещений:
«Голосование на открытом воздухе – действительно интересная инициатива. Причем самый главный ее плюс – эпидемиологическая безопасность. Ведь кафе, в конце концов, тоже начнут открываться именно с летних веранд. Да и в целом – есть, на чьих ошибках учиться – в ряде стран, например, во Франции, проводили такие выборы даже в разгар пандемии – просто голосование длится несколько дней, чтобы нагрузка на участки были ниже. А сами бюллетени – герметично упакованы».
А «Мейстер» просто радуется возвращению к нормальной жизни:
«Конечно, коронавирус внесет свою лепту и в организацию голосования, на участках нас будут просить соблюдать социальную дистанцию, а все поверхности по 100 раз на дню будут обрабатывать антисептиком, но все-таки оно состоится. Это ли не свидетельство, что вынужденная пауза заканчивается, и жизнь постепенно входит в нормальную колею».
Экологическая катастрофа в Норильске
Владимир Путин ввел режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба из-за разлива 21 тыс. тонн дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании. Эта структура управляет энергетическими активами «Норникеля» в Красноярском крае. Из-за разгерметизации одного из резервуаров, который, как выяснилось, прослужил 30 лет, топливо разлилось по окрестностям и попало в водоемы. Региональные власти не проинформировали своевременно о случившемся федеральный центр.
«Газ-Батюшка» полагает, что авария приведет к изменению налоговой политики государства в отношении металлургических компаний:
«Экологическая катастрофа в Норильске заставляет задуматься о том, что давняя инициатива Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургов, видимо, получит вторую жизнь. Чтобы было понятно, что такое сверхдоходы в контексте Норильского никеля: при сопоставимом масштабе чистой прибыли и примерно равном размере дивидендов Норникель платит в 70 (!) раз меньше НДПИ, чем нефтяной Лукойл. Ключевой вывод для государства из Норильской трагедии – сверхдоходы не гарантируют, что предприятие будет заботиться об экологии в своем регионе. А ключевой вывод для акционеров в том, что делиться сверхдоходами с государством все-таки придется».
«Выпускайте Кракена!» комментирует версию о том, что причиной аварии могло стать таяние вечной мерзлоты:
«Интересная версия причины аварии в Норильске. Ученые не исключают, что опоры просели из-за того, что вечная мерзлота начала таять. А причиной всему климатические изменения, повлекшие аномальные для региона высокие температуры. Насколько это плохо, видимо, покажет время, но то, что ревизию всех промышленных объектов придется делать – уже ясно. Мало ли что еще может просесть в размягченную почву».
«Банкста» считает, что в аварии виноват коронавирус:
«Попытка сохранить избыточные из-за коронакризиса нефтепродукты в резервуарах обернулась техногенной катастрофой в Норильске».
«ДОХОДЪ» пишет о том, чего ждать акционерам «Норникеля»:
«Акции Норильского Никеля теряют сегодня 7,4% на фоне аварии с разливом топлива в Норильске. Инвесторы обеспокоены, прежде всего, влиянием последствий аварии на будущие дивиденды компании. Объем такого влияния прогнозировать сложно, и в общем-то никто не знает ответа. Пока можно сформулировать негативный сценарий как потеря инвесторами двух годовых дивидендов. В этом случае и при прочих равных акции компании могут быть справедливо оценены на 20% ниже уровней начала недели. Прочие риски (долгосрочный рост расходов на экологические программы, инфраструктуру и пр.) может дать до 10% к снижению оценки. В общем, это может быть ужасом для инверторов с инвестиционным горизонтом в несколько месяцев и совершенно незначительным событием, если вы держите акцию 10 лет».
«АДЕКВАТ» предупреждает, что урок «Норникеля» – другим наука:
«Экологическая катастрофа в Норильске, вернее, уже на Таймыре должна стать уроком для всех производств, где она может повториться в любом мыслимом изводе, и очень-очень надолго. Прямо на уровне завета "Помни войну" на памятнике адмиралу Макарову. Способ для этого есть единственный. Уголовные дела и сроки по их итогам – это естественно, но сводить к одному этому нельзя. Корпоративный виновник должен быть выпорот рублем. Выпорот так, чтобы память об этом прецеденте потом десятилетиями чесалась как у всех ответственных за природоохранные мероприятия, так и у распорядителей бюджетов на эти цели. Только при этом условии урок будет впрок по-настоящему, то есть всем. И за развитием именно этой линии сюжета, не считая, понятно, самой ликвидации последствий, стоит проследить в первую очередь».
Навальный оскорбил ветерана
Несколько человек, в том числе общественные деятели и артисты, снялись в ролике и выступили за поправки к Конституции. Среди этих людей были ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и врач-кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия. Это не помешало Алексею Навальному назвать всех снявшихся в ролике «холуями» и «предателями».
«Мюсли вслух» не понимают, как можно было такое сказать:
«Навальный обозвал 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны "продажным холуем", "позором страны" и "человеком без совести" – за участие в ролике о Конституции. Нам кажется, чтобы вот так обругать старика, воевавшего за Родину, надо самому не иметь ни грана совести».
«Сергей "Zergulio" Колясников» считает, что ничего другого от Навального ожидать не стоило, но есть вопросы к другим людям:
«Леша Навальный продолжает пробивать горизонты гнусности и подлости. Вопросы тут даже не к нему, к Навальному давно никаких вопросов нет. Просто и логично, раз Леша Навальный существует, значит, заказы свои он получает. Удивительно, какая высокопоставленная падаль эти заказы продолжает размещать. Уверен, рано или поздно это мы тоже узнаем».
«Ortega» констатирует, что фанаты Навального ничего ужасного в его поступке не видят:
«Поклонники Навального это, как правило, люди в состоянии религиозного экстаза, и единственное к чему они восприимчивы, пока экстаз не развеялся – это к своему сакральному аттрактору. То есть лично к Навальному – который чего бы ни сделал, останется непогрешим. Но мы-то давно уже не в экстазе, и даже не в аффекте, пожилые скептические меланхолики. Поэтому нам интересно другое: насколько оно вообще нормально, называть ветерана войны "продажным холуем", особенно со стороны платного блогера Навального, только на том основании, что мнение ветерана не совпадает с идеологическими установками платного блогера».
«Fantastic Plastic Machine» отмечает, что Навальный пытается травить вообще всех, кто с ним не согласен:
«Навальный меж тем решил собрать полное либеральное бинго. Ветерана обгадили, знаменитого кардиохирурга тоже, кто еще? А давайте-ка теперь потравим барышень. Ручками Соболь в твиттере прыгнул на певицу А-Студио Кэти Топурию, которая имела неосторожность написать, что пойдет на голосование по поправкам в Конституцию. Не за, не против – просто пойдет. Есть такое право у человека? Оказывается, что нет. И вот так у них все. Да, у нас будут свободнейшие в мире выборы – только сначала проведем люстрации, и никто из нынешних политических элит не сможет в них участвовать. Да, у нас будет офигительная свобода слова – только ничего против генерального курса партии писать там будет нельзя. Да, мы будем уважать права каждого гражданина – только если мы будем с ними не согласны, мы будем смешивать их с говном. Из Алексея Анатолий бы отличный Цукерберг получился – будь он хоть немного поумнее».
«Товарищ майор» напоминает, что об экстремистских наклонностях Навального известно давно:
«Если кто не в курсе, роман Навального с экстремизмом начался не с защиты реабилитаторов нацизма и не с фразочек фаната стриптиза Волкова о том, что "кто-то стал прикалываться и загрузил фотографию Гитлера". Навальный игрался с радикальной идеологией еще до того, как его посты в ЖЖ стали попадать в топ Яндекса (если кто не понял, это означает в начале нулевых). Еще не имея внушительного бюста, он призывал стрелять в представителей кавказских народностей из огнестрела, когда ему это было удобно. В 2010х он ходил на русские марши с популистским лозунгом "хватит кормить Кавказ", стыдливо оправдываясь, что если б он не посадил Тесака Марцинкевича по 282 статье, тот бы все равно сел за какие-нибудь побои. Когда за экстремизм стали привлекать активней, Навальный варежку прикрыл, и разговоры на межнац-тематику подутихли. Теперь, когда 282 статью смягчили, Леша в очередной раз пытается запрыгнуть на любимую тему. Тем более подрастает поколение, не помнящее о том, как Алексей кинул подростков, которым обещал по 10 тысяч евро за задержание в 2017. Значит, ему снова есть куда сеять свой популизм, паразитируя на праворадикальной теме».
Трамп хочет пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении перенести встречу «семерки» с июня на сентябрь и пригласить на нее представителей России, Австралии, Индии и Южной Кореи. Саму же G7 Трамп назвал «устаревшей группой стран». Директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах сообщила, что цель саммита – обсудить, что делать с «будущим Китая». Руководство Евросоюза, Франции и Канады выступили против решения Трампа пригласить Россию.
«Доктор прописал» рассказывает о реакции Великобритании:
«Великобритания "пока не видит свидетельств изменившегося поведения, которое могло бы обосновать возвращение" России в G7. "Мы не стали бы поддерживать ее возвращение как члена группы", – заявил представитель премьер-министр Бориса Джонсона. Рановато всполошились... Трамп-то только сказал, что хотел бы пригласить лидеров России, Южной Кореи, Индии и Австралии на саммит G7 в сентябре. Конкретики особо никакой, кроме как "обсудить будущее Китая". А какой интерес России это обсуждать?»
«Расстрельный» ждет, когда решением Трампа возмутятся страны, которые и в голову никому никогда не придет приглашать на такие встречи:
«Трамп заявил, что идею пригласить Россию на G7 ему диктует "здравый смысл", ведь половина саммита будет посвящена вопросам, которые без участия Путина не решить. Ждем, пока лидеры стран, мнение которых вообще ничего не решает, выскажутся против».
«Россия не Европа» убеждена, что принимать приглашение Трампа России не стоит:
«Во-первых, пока не закончится пандемия и не станет ясно, что коронавирус не является биологическим оружием, ездить никуда нельзя. Особенно Путину, который как кость в горле для западных политиков. Вполне вероятно, что то самое "глубинное государство" решит поучаствовать в "трансфере власти" путем создания проблем для здоровья Президента России. Напомним, что не так давно почти одновременно от онкологии умерли латиноамериканские президенты, которых, мягко говоря, не любили в Белом Доме. <…> Во-вторых, это может привести к ухудшению отношений с КНР, которую на саммит не приглашают. Ряд экспертов прогнозирует, что Россию будут отговаривать от сотрудничества с Китаем в пользу Запада. Ухудшение отношений с Пекином вовсе не означает того, что мы найдем им полноценную замену в лице Запада. Прежде всего потому, что Западу это не нужно. Россию в очередной раз используют в своих интересах».
«338» тоже не понимает, какая польза России от участия в саммите:
«Следуют публикации на тему "будет ли/нужна ли Россия в G7". Но в действительности же вопрос стоит ставить "интересен ли России возврат к данному формату". Прежде чем полагать, что "Трамп наш" или "Россия не вернется в G7 постольку поскольку... ну, аннексия и все дела", желательно вспомнить события немногим менее года назад. Ну встретились лидеры, поговорили о том, о сем, протокольные фото и... попытки родить какое-то совместное заявление. Ровным счетом все то же было и два года назад, и три – встречи на лужайках, протокольные и не очень фото (где больше вспоминаются кадры в духе фотосъемки лав-стори Макрона и Меркель) и... пустота. Вспомните ли хотя бы одну обозначенную лидерами проблему и декларации в сторону ее решения? И применительно к сегодняшнему дню. Вот они говорили о бедности, перенаселении, энергетике, экономическом росте. А пандемийные сценарии и тренды как-то не учитывались. Ну и как, должна ли Россия цепляться за перспективу возможного возвращения в G7? Формат и его результативность навевают на очевидные ответы».
«Новый Век» рассуждает о том, надо ли ехать:
«Вопрос об участии России в этом собрании – это не вопрос о каком-то доверии к России. Это – вопрос о сотрудничестве с Китаем, на который Трамп намерен повесить всех оставшихся экономических собак и ковидных летучих мышей. Поехать или не поехать на это рандеву – выбор Путина. И этот выбор гораздо более сложный, чем пока представляется. С чисто экономических позиций – товарооборот и все около него – надо делать ставку на друга Си, а вот если друг Си потом вдруг предъявит претензии за полупустые газопроводы "Сила Сибири 1 и 2", то выбор уже не столь очевиден. Решить ситуацию может "звонок другу". Если в ближайшее время он произойдет – можно будет понять, какой вариант перевесил. Ведь с другой стороны, на Балтике сейчас решается судьба другого газопровода».
В США заявили, что за американскими беспорядками может стоять Россия
Бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила в эфире CNN, что к беспорядкам, вспыхнувшим в США после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда, может стоять Россия. Райс признала, что доказательств у нее нет, но ее опыт говорит, что это так.
Тележурналист и политик Роман Бабаян пишет о презумпции виновности России, созданной в США:
«Разумеется, она не привела доказательств! И не приведет, потому что их не может быть. Это было бы смешно, если бы давно не надоело. Но самое дурацкое – что, учитывая старательно педалируемый Америкой образ России-врага, американцам уже и не нужны доказательства нашей вины в чем бы то ни было. Эдакая презумпция виновности».
Блогер Червонец Андрей комментирует слова Райс о том, что заявление о России основано на ее опыте:
«Опыт ее понятен – именно так поступает сам Вашингтон, инициируя протесты, беспорядки и вмешательства в дела Ливии, Сирии, Украины, Венесуэлы... подстрекал к протестам на Болотной... Неправильно поставленный диагноз – неправильное лечение болезни... Так они у себя в Штатах ничего и не поняли! У них реально дом горит, а они все, зашоренные русофобией, продолжают пустую и бездарную охоту за ведьмами... Ну-ну...»
«Политика и аналитика» считают, что Демпартии выгодно перевести стрелки на Россию:
«Сьюзан Райс обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США. Между тем, Райс является представителем партии демократов. <…> Есть мнение, что расовые беспорядки в США организованы демократами (неоконами) с целью снести Трампа. Если принять эту гипотезу, то действия Райс выглядят логично. Вероятно, демократы понимают, что Дональд Трамп вот-вот обвинит их в организации беспорядков, и потому работают на упреждение, переводя стрелки на Россию. Теперь, если Трамп обличит демократов в организации беспорядков, они станут кричать, что "агент Кремля" Трамп, пытается выгородить Россию и поэтому врет».
«Мышь в овощном» задает классический русский вопрос – что делать:
«Одни жгут магазины, вторые – снимают поджоги на телекамеры, третьи – стреляют газом по вторым, четвертые обсуждают все это на канальчиках. А пятые где-то в тени, не сильно отсвечивая, сидят и анализируют: чего можно ждать от наших прекрасных заокеанских партнеров, которые все активнее ворчат про "русский след" в погромах, в какой форме нам это могут предъявить, и к каким последствиям, включая новые санкции, все это может привести. А главное: что со всем этим нам делать?»
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
450 тыс.+8 726 / сут.
Умерли
5 528+144 / сут.
Выздоровели
213 тыс.+8 057 / сут.
- Названы самые злостные должники среди российских звезд
- Телеграм борется за чистоту Норильска, Навального, G7
- Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина
- Сенатор Косачев: Ответа Японии на призыв «захватить» Южные Курилы не будет
- Байден назвал число «не очень хороших американцев»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru