Песков обозначил сроки визита Лукашенко в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в течение пары ближайших недель. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА ФАН.
По поводу ситуации в Белоруссии представитель Кремля отметил, что там силовики держат всё под контролем и поводов для провокаций не создают.
На прошлой неделе Путин сообщил, что РФ признает выборы президента Белоруссии состоявшимися, пишет «Газета.ру». По его мнению, есть основания не верить в честность тех, кто сомневается в результатах белорусских выборов.
Лукашенко, со своей стороны, назвал Путина «своим хорошим другом», напоминает RT. Минск заявил о согласовании возможных совместных военных действиях с Москвой при определённых обстоятельствах – «если за пределами дёрнутся».
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