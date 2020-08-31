Песков обозначил сроки визита Лукашенко в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в течение пары ближайших недель. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА ФАН.

По поводу ситуации в Белоруссии представитель Кремля отметил, что там силовики держат всё под контролем и поводов для провокаций не создают.

На прошлой неделе Путин сообщил, что РФ признает выборы президента Белоруссии состоявшимися, пишет «Газета.ру». По его мнению, есть основания не верить в честность тех, кто сомневается в результатах белорусских выборов.

Лукашенко рассказал о договоре с Путиным, если «за пределами дёрнутся»

Лукашенко, со своей стороны, назвал Путина «своим хорошим другом», напоминает RT. Минск заявил о согласовании возможных совместных военных действиях с Москвой при определённых обстоятельствах – «если за пределами дёрнутся».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий ПесковАлександр Лукашенко
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