Песков обозначил сроки визита Лукашенко в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в течение пары ближайших недель. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА ФАН.

По поводу ситуации в Белоруссии представитель Кремля отметил, что там силовики держат всё под контролем и поводов для провокаций не создают.

На прошлой неделе Путин сообщил, что РФ признает выборы президента Белоруссии состоявшимися, пишет «Газета.ру». По его мнению, есть основания не верить в честность тех, кто сомневается в результатах белорусских выборов.