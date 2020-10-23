Песков: Ни одна страна сейчас не может называться супердержавой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Первого канала" заявил о неготовности какого-либо государства быть супердержавой в современном мире. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Пескова, на эту роль не могут претендовать ни РФ, ни США. Однако он отметил, что экономический потенциал Штатов являет собой "другую величину" с большим влиянием на глобальные макроэкономические процессы.

Пресс-секретарь подчеркнул, что все государства так называемого "ядерного клуба", и особенно страны, обладающие, по его мнению, "крупнейшими потенциалами", являются гарантами стратегической стабильности в мире и несут за нее ответственность. Песков сравнил США и Россию с "законодателями мод".

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссийско-американские ОтношенияСША
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