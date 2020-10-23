Песков: Ни одна страна сейчас не может называться супердержавой

По мнению Пескова, на эту роль не могут претендовать ни РФ, ни США. Однако он отметил, что экономический потенциал Штатов являет собой "другую величину" с большим влиянием на глобальные макроэкономические процессы.

Пресс-секретарь подчеркнул, что все государства так называемого "ядерного клуба", и особенно страны, обладающие, по его мнению, "крупнейшими потенциалами", являются гарантами стратегической стабильности в мире и несут за нее ответственность. Песков сравнил США и Россию с "законодателями мод".