Песков назвал пандемию «беспрецедентным вызовом»

Пандемия COVID-19 стала беспрецедентным вызовом, ситуация в российской экономике, как и во всем мире, непростая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что пандемия помимо основной угрозы для здоровья людей, безусловно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики.

«Каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики. Эти трудности, к сожалению, не проходят и мимо нас, поэтому, безусловно, это дополнительный груз», - цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что то, насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов для экономики РФ, будет зависеть от работы правительства и руководства страны, отмечает Газета.ру.