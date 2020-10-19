Песков назвал пандемию «беспрецедентным вызовом»

Пандемия COVID-19 стала беспрецедентным вызовом, ситуация в российской экономике, как и во всем мире, непростая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что пандемия помимо основной угрозы для здоровья людей, безусловно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики.

«Каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики. Эти трудности, к сожалению, не проходят и мимо нас, поэтому, безусловно, это дополнительный груз», - цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что то, насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов для экономики РФ, будет зависеть от работы правительства и руководства страны, отмечает Газета.ру.

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А ранее стало известно, что Михаил Мишустин дополнительно выделил более 35 млрд рублей на поддержку безработных во всех регионах. Соответствующее распоряжение премьер-министра уже подписано. Глава кабмина напомнил, что государство продолжает поддерживать людей, потерявших работу, в том числе - из-за распространения COVID-19. В частности, назначалось максимальное пособие по безработице, предоставлялись выплаты на несовершеннолетних детей, был увеличен размер других пособий - на различные соцвыплаты в бюджете на 2020 год предусмотрено свыше 165 млрд рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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