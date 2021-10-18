Песков: Россия никому не угрожает и ищет партнеров в ЕС

Россия ищет партнеров в Евросоюзе и не представляет ни для кого опасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для документального фильма телеканала France 5 «Владимир Путин: хозяин игры».

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не заинтересована в «разобщении» Европы, в интересах России — процветание европейских государств. Вместе с тем Песков отметил, что РФ заинтересована, чтобы страны Европы «были независимы друг от друга», сообщает Ura.ru.

«Идут поиски <...> самостоятельной обороны для европейцев, им нужна своя армия. <...> Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против "страшных" русских? Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнеров», — цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, в интервью пресс-секретарь отметил, что РФ может понять опасения о якобы идущей от страны угрозе, однако призвал лучше изучить ситуацию. В частности, перед напугавшим ЕС «наращиванием» войск РФ у границ Украины «массированные» учения провели войска НАТО. При этом никто не говорил об опасности «концентрации» сил Североатлантического альянса.

