В НАТО разработают рекомендации по стратегическому подходу к России

К следующему саммиту Североатлантического альянса страны, входящие в объединение, разработают рекомендации по стратегическому подходу к России, сообщает RT со ссылкой на итоговое коммюнике.

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Это будет сделано «с учетом меняющейся обстановки безопасности», отмечается в документе.

Кроме того, в НАТО потребовали от всего мира не оказывать никакой поддержки России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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