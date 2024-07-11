В НАТО разработают рекомендации по стратегическому подходу к России
11 июля 202403:30
К следующему саммиту Североатлантического альянса страны, входящие в объединение, разработают рекомендации по стратегическому подходу к России, сообщает RT со ссылкой на итоговое коммюнике.
Это будет сделано «с учетом меняющейся обстановки безопасности», отмечается в документе.
Кроме того, в НАТО потребовали от всего мира не оказывать никакой поддержки России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru