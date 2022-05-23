Песков назвал источник угрозы мирового голода
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес РФ, которую на Западе считают источником проблемы, ведущей к угрозе мирового голода.
Представитель Кремля отметил, что Москва не является «источником проблемы» с морским способом транспортировки продовольствия.
«А по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же, не мы являемся источниками проблем, которые ведут к угрозе мирового голода, а те, кто ввел санкции против РФ и сами санкции, которые действуют», — цитирует Пескова ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 158 / сут.
Умерли
378 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 117 / сут.
- В Кремле прокомментировали суд над российским военным на Украине
- Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль уволилась из «Роснефти»
- Суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку
- СМИ: Tetra Pak уходит из России
- СМИ: McDonald’s в России получил новое название
- Пушилин заявил о подготовке трибунала над пленными украинскими силовиками
- Starbucks окончательно уйдет из России
- Песков назвал позицию Польши по газу «на грани сумасшествия»
- Песков назвал источник угрозы мирового голода
- СБУ: Медведчук дал показания о преступных схемах Порошенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru