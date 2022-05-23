Песков назвал источник угрозы мирового голода

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес РФ, которую на Западе считают источником проблемы, ведущей к угрозе мирового голода.

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Представитель Кремля отметил, что Москва не является «источником проблемы» с морским способом транспортировки продовольствия.

«А по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же, не мы являемся источниками проблем, которые ведут к угрозе мирового голода, а те, кто ввел санкции против РФ и сами санкции, которые действуют», — цитирует Пескова ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КризисДмитрий Песков
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