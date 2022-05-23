Песков назвал источник угрозы мирового голода

Представитель Кремля отметил, что Москва не является «источником проблемы» с морским способом транспортировки продовольствия.

«А по альтернативным маршрутам с нашей стороны, опять же, не мы являемся источниками проблем, которые ведут к угрозе мирового голода, а те, кто ввел санкции против РФ и сами санкции, которые действуют», — цитирует Пескова ТАСС.

