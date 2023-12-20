Макрон допустил приглашение Путина на торжества в честь высадки в Нормандии
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил приглашения российского коллеги Владимира Путина на торжества в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии, сообщают СМИ.
Французский лидер уточнил, что приглашение Путина возможно, если Россия начнет мирные переговоры по Украине и «изменит ситуацию».
Макрон ранее заявил, что готов вести диалог с Путиным, если российский лидер готов к достижению мира на Украине. Президент Франции отметил, что не менял номер телефона.
Путин на прямой линии 14 декабря рассказал, что Макрон сам прекратил с ним общение, хотя ранее у них были добрые отношения, отмечает «Радиоточка НСН».
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