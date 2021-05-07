Байден: Встреча с Путиным состоится в июне

«Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим», — цитирует Байдена РИА Новости.

Кроме того, глава Соединенных Штатов отметил, что военное присутствие России на границе с Украиной не влияет на его желание встретиться с Путиным. По словам Байдена, сейчас сил РФ у украинских границ «значительно меньше, чем месяц назад».

