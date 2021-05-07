Байден: Встреча с Путиным состоится в июне
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в июне, однако время и место саммита пока не определено. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.
«Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим», — цитирует Байдена РИА Новости.
Кроме того, глава Соединенных Штатов отметил, что военное присутствие России на границе с Украиной не влияет на его желание встретиться с Путиным. По словам Байдена, сейчас сил РФ у украинских границ «значительно меньше, чем месяц назад».
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