Песков: Делегация РФ будет ждать Украину в Стамбуле

Делегация из России будет ожидать представителей Украины в Стамбуле завтра. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, российская делегация будет ждать украинскую... в Стамбуле 15 мая, в четверг», - подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков указал, что Москва пока не раскрывает состав делегации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий 15 мая в турецком Стамбуле. По данным СМИ, российскую делегацию может возглавить министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

