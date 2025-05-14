Песков: Делегация РФ будет ждать Украину в Стамбуле
Делегация из России будет ожидать представителей Украины в Стамбуле завтра. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, российская делегация будет ждать украинскую... в Стамбуле 15 мая, в четверг», - подчеркнул представитель Кремля.
При этом Песков указал, что Москва пока не раскрывает состав делегации.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий 15 мая в турецком Стамбуле. По данным СМИ, российскую делегацию может возглавить министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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