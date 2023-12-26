Песков: Азербайджан и Армения готовы финализировать мирный договор
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала» заявил, что Армения и Азербайджан не являются противоборствующими сторонами.
По его словам, Баку и Ереван готовы финализировать мирный договор.
«Они констатируют полную готовность к выходу на единый документ, на финализацию мирных переговоров, на мирный договор. Здесь никакого риска нет», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Госкомиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших заявили, что Баку и Ереван обменялись задержанными в разные периоды военнослужащими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru