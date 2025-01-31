Пентагон заблокировал сотрудникам доступ к китайскому чат-боту DeepSeek

Пентагон заблокировал своим сотрудникам доступ к китайскому чат-боту DeepSeek, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Издание отмечает, что перед этим сотрудники Минобороны США подключали рабочие компьютеры к китайским серверам, чтобы получить доступ к новому чат-боту компании DeepSeek.

В Великобритании проверят безопасность чат-бота DeepSeek

Уточняется, что этот шаг был предпринят после того, как в Пентагоне выразили обеспокоенность тем, что их сотрудники используют этот инструмент. Согласно политике конфиденциальности DeepSeek, компания хранит данные пользователей на серверах в Китае и регулирует эту информацию в соответствии с китайским законодательством.

Ранее по данным портала Axios, чат-бот также запретили использовать сотрудникам аппарата конгресса США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / VCG / Visual China Group
ТЕГИ:ПентагонСША

Горячие новости

Все новости

партнеры