Пентагон заблокировал сотрудникам доступ к китайскому чат-боту DeepSeek
Пентагон заблокировал своим сотрудникам доступ к китайскому чат-боту DeepSeek, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
Издание отмечает, что перед этим сотрудники Минобороны США подключали рабочие компьютеры к китайским серверам, чтобы получить доступ к новому чат-боту компании DeepSeek.
Уточняется, что этот шаг был предпринят после того, как в Пентагоне выразили обеспокоенность тем, что их сотрудники используют этот инструмент. Согласно политике конфиденциальности DeepSeek, компания хранит данные пользователей на серверах в Китае и регулирует эту информацию в соответствии с китайским законодательством.
Ранее по данным портала Axios, чат-бот также запретили использовать сотрудникам аппарата конгресса США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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