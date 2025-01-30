В Великобритании проверят безопасность чат-бота DeepSeek

Власти Великобритании намерены оценить риски для национальной безопасности, связанные с китайским чат-ботом DeepSeek на базе искусственного интеллекта. Об этом в интервью Politico заявил министр науки, инноваций и технологий страны Питер Кайл.

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По его словам, в Британии всегда тщательно изучаюм все разработки, сопоставимые по масштабу и влиянию с DeepSeek, с целью удостовериться, что он «соответствует правильной системе».

«В мировой экономике регулярно появляются новые технологии, новые продукты, и нам необходимо заверить британцев... в их изначальной безопасности», - заключил министр.

Ранее стало известно, что приложение китайского искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek удалили из итальянского App Store и Google Play, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / VCG / Visual China Group
ТЕГИ:КибербезопасностьБезопасностьПроверкаИскусственный ИнтеллектВеликобритания

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