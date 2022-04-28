Посольство России: Эксперты в США изучают данные о биолабораториях на Украине
Эксперты в США заинтересовались фактами работы биолабораторий на Украине. Об этом сообщили в посольстве России в Соединенных Штатах.
В диппредставительстве отметили, что американское экспертное сообщество «все скрупулезнее анализирует» данные о незаконной военно-биологической деятельности Пентагона, обнаруженные Россией в ходе спецоперации на Украине, пишет «Свободная пресса».
«Аналитики справедливо задаются вопросами. Какого рода штаммы исследовались в финансируемых Вашингтоном лабораториях? Какую угрозу подобные работы представляли для гражданского населения?» — говорится в комментарии в Telegram-канале посольства.
Дипмиссия обратила внимание, что в американском законодательстве есть нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия, и исследования в этой области разрешаются с санкции правительства, отмечает телеканал «360». При этом эксперименты, спорные с точки зрения этики, проводят «за пределами национальной юрисдикции».
Кроме того, в посольстве рассказали, что США координируют работу украинских биолабораторий через Украинский научно-технологический центр (УНТЦ), который специализируется на распределении грантов на исследования по заказу Пентагона.
«Только за последние годы на проекты УНТЦ Вашингтон выделил более 350 млн долл.», - указали в диппредставительстве.
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