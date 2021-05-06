Пентагон: США не планируют сбивать китайскую ракету
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не планируют сбивать китайскую ракету, выполняющую неуправляемый сход с орбиты. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Остина, США надеются, что ракета упадет в безопасном месте. Он отметил, что, согласно последним оценкам экспертов, планов на прерывание полета ракеты нет.
Ранее издание Daily Express сообщило, что США бросают вызов России и Китаю, собираясь протестировать новую гиперзвуковую ракету, которая в 20 раз быстрее скорости звука. В публикации отмечалось, что это оружие способно меньше чем за 20 минут долететь до Москвы и за полчаса — до Пекина.
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