Пентагон: США не планируют сбивать китайскую ракету

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не планируют сбивать китайскую ракету, выполняющую неуправляемый сход с орбиты. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Остина, США надеются, что ракета упадет в безопасном месте. Он отметил, что, согласно последним оценкам экспертов, планов на прерывание полета ракеты нет.

Ранее издание Daily Express сообщило, что США бросают вызов России и Китаю, собираясь протестировать новую гиперзвуковую ракету, которая в 20 раз быстрее скорости звука. В публикации отмечалось, что это оружие способно меньше чем за 20 минут долететь до Москвы и за полчаса — до Пекина.













