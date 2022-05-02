Пентагон: говорить о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии еще рано

Кирби напомнил, что США поддерживают политику открытых дверей НАТО. Он также добавил, что любые дискуссии по поводу членства в НАТО будут вестись между правительствами этих стран и альянсом.

По словам председателя ведомства, Вашингтон работает с правительствами Финляндии и Швеции на регулярной основе. Он также отметил высокий уровень сотрудничества в сфере обороны с обоими странами.

Ранее стало известно, что Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая.

