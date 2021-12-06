Пентагон прокомментировал инцидент с самолетом США над Черным морем

В Пентагоне заявили, что самолет-разведчик США не создавал угрозы гражданскому российскому самолету над Черным морем, передает РИА Новости.

СМИ: выполнение рейса Магадан - Новосибирск едва не привело к трагедии

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, проблема была решена «рутинными контактами с диспетчерскими службами».

Инцидент произошел над Черным морем 3 декабря. По данным Росаваиции, самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет, во время которого резко начал снижаться с высоты 11 тыс. до высоты 9 тыс. 200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения.

Согласно Росавиации, в связи с этим пришлось оперативно изменить направления направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Черное МореПентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры