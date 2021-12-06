Пентагон прокомментировал инцидент с самолетом США над Черным морем
В Пентагоне заявили, что самолет-разведчик США не создавал угрозы гражданскому российскому самолету над Черным морем, передает РИА Новости.
По словам представителя Пентагона Джона Кирби, проблема была решена «рутинными контактами с диспетчерскими службами».
Инцидент произошел над Черным морем 3 декабря. По данным Росаваиции, самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет, во время которого резко начал снижаться с высоты 11 тыс. до высоты 9 тыс. 200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения.
Согласно Росавиации, в связи с этим пришлось оперативно изменить направления направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов.
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