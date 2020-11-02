Пентагон отозвал военных атташе из стран Ближнего Востока и Африки

Пентагон начал незаметно отзывать высших военных чиновников из посольств США в Африке, а также заменять их на военных меньшего ранга в ряде других стран. Об этом пишет Wall Street Journal.

Источники издания сообщили, что пост военных атташе понизили в восьми ключевых союзнических странах, включая Великобританию и Саудовскую Аравию. Кроме того, полностью лишились своего поста несколько атташе в странах Западной Африки, включая Гану и Экваториальную Гвинею.

Основной причиной сокращения высших военных чиновников издание называет закон, принятый в 2017 году, который обязывает Пентагон сократить 110 человек в звании генерала или адмирала к декабрю 2022 года. Кроме того, к возможным причинам относят геополитическую ситуацию, при которой США стремятся сдерживать Россию и Китай.

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Представители обеих партий США, а также официальные лица американских ведомств выступают против действий Пентагона и считают такие решения недальновидными. Неназванные собеседники издания считают, что это может нанести вред отношениям с союзниками США, препятствовать международной борьбе с терроризмом, а также открыть африканские и восточные страны для влияния России и Китая.

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