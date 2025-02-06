Патрушев заявил о попытках НАТО блокировать Россию на Балтике
Действия НАТО в Балтийском море являются попытками блокады России. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства он указал, что цель этих действий, в том числе, парализовать работу российских портов в Ленинградской и Калининградской областях.
По его словам, для этого используются «и террористические методы».
«Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике», - сказал Патрушев.
Он добавил, что всё это негативно влияет на безопасность грузопассажирских перевозок, а также разрушает глобальную систему морского торгового судоходства.
Ранее Патрушев заявил, что Арктика «становится всё более привлекательной для арктических и неарктических государств», в результате чего растёт политическая напряжённость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобиль Вучича потерял колесо на ходу
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru