Патрушев заявил о попытках НАТО блокировать Россию на Балтике

В ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства он указал, что цель этих действий, в том числе, парализовать работу российских портов в Ленинградской и Калининградской областях.

По его словам, для этого используются «и террористические методы».

«Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике», - сказал Патрушев.

Он добавил, что всё это негативно влияет на безопасность грузопассажирских перевозок, а также разрушает глобальную систему морского торгового судоходства.

Ранее Патрушев заявил, что Арктика «становится всё более привлекательной для арктических и неарктических государств», в результате чего растёт политическая напряжённость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».