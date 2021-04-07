Патрушев заявил, что востребованность сотрудничества РФ и США растет на фоне пандемии

Патрушев отметил, что сейчас отношения двух стран находятся на самом низком уровне со времен Холодной войны, однако политические элиты всегда находили способы вести диалог. Он надеется, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и диалог двух стран возобновится.

Напомним, что президент США Джо Байдена в конце марта дал интервью телеканалу ABC. В нём американский лидер, в частности, заявил, что Россия «заплатит» за предполагаемое вмешательство в американские выборы и утвердительно ответил на вопрос, является ли российский президент Владимир Путин «убийцей».

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции НСН заявил, что это была хорошо продуманная акция с целью нанести оскорбление российскому лидеру.

