Патрушев заявил, что востребованность сотрудничества РФ и США растет на фоне пандемии

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсант» рассказал о необходимости сотрудничества РФ и США в борьбе с пандемией.

По его словам, у народов двух стран обширное поле для сотрудничества с учетом пандемии, на фоне которой усиливаются вызовы и угрозы глобальной стабильности.

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Патрушев отметил, что сейчас отношения двух стран находятся на самом низком уровне со времен Холодной войны, однако политические элиты всегда находили способы вести диалог. Он надеется, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и диалог двух стран возобновится.

Напомним, что президент США Джо Байдена в конце марта дал интервью телеканалу ABC. В нём американский лидер, в частности, заявил, что Россия «заплатит» за предполагаемое вмешательство в американские выборы и утвердительно ответил на вопрос, является ли российский президент Владимир Путин «убийцей».

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции НСН заявил, что это была хорошо продуманная акция с целью нанести оскорбление российскому лидеру.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАПандемияСовбез РФ Николай Патрушев
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