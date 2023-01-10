Патрушев выразил надежду на улучшение мировой обстановки в 2023 году

Патрушев отметил, что обстановка в мире «исключительно сложная» и турбулентная.

«Многие страны различных регионов находятся одновременно в военно-политическом, экономическом, социальном и духовном кризисе. Будем надеяться, что в этом году произойдут положительные изменения», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев заявил, что США и их союзники по НАТО нацелены на ослабление или уничтожение России и слом архитектуры безопасности в Евразии в целом, напоминает RT.

