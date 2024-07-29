Патрушев: В России будет создана Морская коллегия
Морская коллегия будет создана в России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
По его словам, решение о создании ведомства принял российский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что цель коллегии - повышение координации в сфере национальной морской политики, а в её состав войдут советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов РФ в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.
«В настоящее время разрабатывается положение и формируется персональный состав Морской коллегии, которые будут утверждены указом президента», - заключил Патрушев.
Ранее Патрушев заявил, что слухи о планах РФ по диверсиям в Северном море являются вбросом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru