Глава Пентагона не назвал причины ЧП на «Северных потоках»

Вокруг ЧП на трубопроводах «Северный поток» и Северный поток – 2» много спекуляций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минобороны США Ллойда Остина.

«Море не глубокое»: В России оценили шансы отремонтировать «Северный поток»

По его словам, американские власти не станут гадать о причинах аварий до конца расследований.

Органы безопасности ФРГ считают, что для повреждения российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были необходимы мощные взрывные устройства. Разрушить трубы мог взрыв 500 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СШАСеверный ПотокСеверный Поток-2Пентагон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры