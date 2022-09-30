Глава Пентагона не назвал причины ЧП на «Северных потоках»
Вокруг ЧП на трубопроводах «Северный поток» и Северный поток – 2» много спекуляций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минобороны США Ллойда Остина.
По его словам, американские власти не станут гадать о причинах аварий до конца расследований.
Органы безопасности ФРГ считают, что для повреждения российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были необходимы мощные взрывные устройства. Разрушить трубы мог взрыв 500 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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