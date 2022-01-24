Пашинян заявил о готовности Армении к заключению мира с Азербайджаном

По словам Пашиняна, для составления этого договора нужно сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что Армения готова вести этот диалог.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу заявил, что официальный Баку готов прислушаться к мнению Кремля в вопросах снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе.







