Пашинян заявил о готовности Армении к заключению мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к заключению мирного договора с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Пашиняна, для составления этого договора нужно сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что Армения готова вести этот диалог.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу заявил, что официальный Баку готов прислушаться к мнению Кремля в вопросах снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе.



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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:АрменияАзербайджанНикол Пашинян
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