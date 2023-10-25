Пашинян: вопрос вывода базы РФ из Армении не обсуждается
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что вопрос вывода российской военной базы из страны в настоящее время не обсуждается.
По его словам, Ереван пока не ставит вопрос вывода российского контингента из республики.
«Мы пытаемся понять, в чем причина такого поведения РФ и ОДКБ, в рамках рабочих встреч и других форматов», - сказал политик.
Пашинян подчеркнул, что Армения остается в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Стороны находятся на стадии «обсуждения вопросов понимания позиций», добавил премьер-министр.
Глава правительства Армении ранее заявил, что Ереван принял решение о ратификации Римского статута еще до того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».
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