Пашинян: Опасения по поводу закрытия рынка России для Армении – неуместны
11 октября 202306:39
Опасения по поводу закрытия Россией своего рынка перед армянскими производителями неуместны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Армении Никола Пашиняна.
«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами?» — задался вопросом премьер-министр. По его словам, Ереван и Москва являются членами ЕАЭС и их экономические отношения регулируются.
Также Пашинян заявил, что Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru