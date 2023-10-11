Пашинян: Опасения по поводу закрытия рынка России для Армении – неуместны

Опасения по поводу закрытия Россией своего рынка перед армянскими производителями неуместны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Армении Никола Пашиняна.

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«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами?» — задался вопросом премьер-министр. По его словам, Ереван и Москва являются членами ЕАЭС и их экономические отношения регулируются.

Также Пашинян заявил, что Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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