Пашинян: Россия имеет право на операцию против террористов в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сирийские боевики, участвующие в военных действиях в Карабахе, угрожают России, и Москва имеет основания отреагировать на сложившуюся ситуацию.

Премьер прокомментировал агентству ТАСС сообщения о переводе боевиков с Ближнего Востока на Южный Кавказ, отметив, что части группировок перебрасывают в Россию. Пашинян считает, что боевики «воспринимают РФ как врага, так же как Нагорный Карабах или Армению».

Армянский премьер отметил, что не может предположить, как Россия будет действовать и начнёт ли какие-либо антитеррористические действия «прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе».



Кроме того, Пашинян напомнил, что российские власти проводили антитеррористические операции в Сирии, так как действия боевиков угрожали национальной безопасности России, несмотря на удалённость страны.

Он подчеркнул, что сейчас радикальные группировки располагаются ближе к российским границам, и у властей страны «есть легитимное право и основы, чтобы реагировать на эту ситуацию».

Ранее премьер Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили о готовности к переговорам в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе.

