Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки
8 октября 202412:37
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки в российской столице. Политик опубликовал соответствующее видео в Telegram.
Глава армянского правительства прибыл в Москву для участия в саммите Совета глав стран СНГ. Встреча проходит 8 октября.
В ролике Пашинян заснял себя в защитном шлеме и наушниках.
«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней», — рассказал политик.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru