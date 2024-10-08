Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки в российской столице. Политик опубликовал соответствующее видео в Telegram.

Путин встретится с лидерами СНГ в свой день рождения

Глава армянского правительства прибыл в Москву для участия в саммите Совета глав стран СНГ. Встреча проходит 8 октября.

В ролике Пашинян заснял себя в защитном шлеме и наушниках.

«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней», — рассказал политик.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Стоп-кадр с видео
ТЕГИ:МоскваАрменияНикол Пашинян

Горячие новости

Все новости

партнеры